Шпионили за штабами ВСУ в Одесской области: двое иностранцев-информаторов ФСБ получили по 8 лет заключения

Служба безопасности Украины разоблачила двух граждан страны на Южном Кавказе, собиравших для оккупантов информацию о командовании украинскими защитниками в Одессе. Суд приговорил обоих к восьми годам заключения за несанкционированное распространение информации.

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Злоумышленники шпионили за местами базирования пунктов управления Сил обороны на южном направлении, рассказали в СБУ. Их задержали "на горячем" еще в апреле этого года, во время спецоперации в областном центре.

"Российские информаторы пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать его геолокацию агрессору. В случае получения соответствующих координат, оккупанты планировали нанести по ним огневой удар. Однако Служба безопасности сорвала эти планы", - отметили силовики.

Задержанными оказались два гражданина одной из стран Южного Кавказа, проживавшие в Одессе. Там они были дистанционно вовлечены в шпионскую и подрывную деятельность в пользу российской ФСБ.

В частности, иностранцы обходили местность, где пытались сначала обнаружить локации Сил обороны, а затем собирали информацию о его личном составе и функционале. Более того, вражеские приспешники надеялись создать собственную сеть информаторов, которых планировали вербовать под прикрытием общественной организации.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 УК – несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения. По материалам СБУ суд назначил иностранным шпионам по восемь лет тюрьмы каждому.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила о подозрении одному из ведущих пропагандистов Кремля во временно оккупированном Донецке Николае Черкашине. Он возглавляет так называемый "Медиа-холдинг ДНР". Входящие в него ресурсы активно поддерживают агрессивную войну против Украины и оправдывают военные преступления россиян.

Также силовики собрали доказательную базу против Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ МП во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. С начала полномасштабной войны протоиерей публично поддерживал вооруженную агрессию и захват территории Украины.

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