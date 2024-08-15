Шпионил за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском: СБУ задержала информатора РФ. Фото

В Донецкой области задержали очередного вражеского агента, который шпионил за позициями украинских военнослужащих. В первую очередь предатель пытался разведать пункты базирования реактивных систем HIMARS под Покровском.

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Также фигурант пытался определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Разведданные требовались агрессору для подготовки новых наступательных операций и ракетных ударов на этом направлении фронта. Для сбора разведывательной информации злоумышленник объезжал местность под видом водителя такси.

Кроме того, предатель пытался узнать нужные ему сведения у своих пассажиров во время поездок. Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его.

Расследование установило, что вражеским агентом является житель Мирнограда, который был активным пользователем российского Telegram-бота, собирающего информацию о дислокации ВСУ на востоке Украины. Именно на этот интернет-ресурс предатель направлял разведданные в виде координат объектов Сил обороны с подробным описанием.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон и сим-карты с доказательствами передачи агрессору закрытых сведений. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители задержали в Киеве 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. За такую "работу" подростку обещали вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Украине нейтрализовали агентурную сеть ФСБ, которая действовала в шести областях страны. Злоумышленники готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары России по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала 40-летнего менеджера из Винницкой области, который был идейным сторонником "русского мира" и выискивал для врага локации складов с вооружением и боеприпасами.

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