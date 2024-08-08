Поджигал авто Сил обороны: в Киеве задержан 16-летний агент ФСБ. Фото и видео

Правоохранители задержали в Киеве 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. За такую "работу" подростку обещали вознаграждение.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и полиции Киевщины. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция сорвали новые попытки ФСБ расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. В результате комплексных мероприятий в городе задержан агент российской спецслужбы, готовивший серию поджогов в столичном регионе. Им оказался 16-летний житель столицы, попавший "вниманию" оккупантов, когда искал быстрого заработка в Telegram-каналах. Там ему ответил представитель спецслужбы РФ, который предложил сотрудничество в обмен на деньги", – рассказали правоохранители.

Как отметили в СБУ, враг сознательно завербовал несовершеннолетнего и сначала поставил перед ним тестовое задание, а именно развешать по городу открытки антиукраинского характера. После выполнения этой "простой" задачи куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей. Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса.

Отснятые кадры требовались ФСБ для подготовки информационно-психологических спецопераций. То есть поджоги в Украине совершаются не за деньги российских спецслужб, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь стране-агрессору РФ.

"Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно само военное авто, а любую машину, похожую на военную. После установки локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с ФСБ, а затем поджег с помощью воспламеняющейся смеси. Это было еще одной "тестовой" задачей для завербованного киевлянина – таким образом российская спецслужба проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в столице", – отметили правоохранители.

СБУ и Нацполиция предотвратили реализацию враждебных планов благодаря своевременному разоблачению российского агента и его задержанию "по горячим следам". В ходе документирования преступлений киевлянина было установлено, что в случае выполнения "проверочных" задач ФСБ обещала перевести деньги на его криптокошелек. Но обещанную сумму он так и не получил.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении террористического акта и препятствовании законной деятельности ВСУ. Также по этим статьям квалифицированы преступные действия его российского куратора. Его личность уже установлена Службой безопасности. Кроме того, россиянин заочно уведомлен о подозрении по факту вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность. Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и наказать.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали фитнес-тренера, который, по информации следствия, поджигал военные машины на территории Украины. Злоумышленник был найден на территории Одесской области.

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