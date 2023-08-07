СБУ задержала в Харькове железнодорожника, сливавшего оккупантам маршруты эшелонов с техникой ВСУ. Фото
В Харькове задержан железнодорожник, который информировал врага о маршрутах эшелонов с техникой Вооруженных сил Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Следствие установило, что злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой Вооруженных сил Украины.
В частности, он пытался установить количество тяжелого вооружения, эшелонами переправляемого на фронт. Информацию врагу злоумышленник посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую Телеграмм-группу.
По данным следствия, железнодорожник также фотографировал последствия воздушных ударов армии врага по инфраструктуре Харькова.
Во время обыска правоохранители обнаружили телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Полтавской области Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов, он корректировала российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Чиновник входил в близкое окружение бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.
Ранее в Одессе задержан юрисконсульт "партии Шария", который передавал врагу цели для воздушных ударов по городу. С полномасштабным вторжением оккупантов в Украину он стал агентом главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).
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