СБУ задержала в Одессе юрисконсульта 'партии Шария', работавшего на ГРУ России. Фото

Контрразведчики Службы безопасности в рамках многоэтапной спецоперации в Одессе задержали еще одного агента главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ). Им оказался так называемый юрисконсульт "партии Шария", передающий врагу цели для воздушных ударов по городу.

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Кроме того, он отслеживал места дислокации и перемещения подразделений ПВО Украины, а также отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и дронов-камикадзе. Как информирует пресс-служба СБУ, ему инкриминируют государственное предательство, за что грозит пожизненное заключение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Следствием установлено, что злоумышленник – частный юрист, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции ныне запрещенной "партии Шария" в одном из районных советов Одесщины.

После полномасштабного вторжения войск РФ он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма".

Там мужчина был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорием Ивановым. Россиянин работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

Одессит дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу страны-агрессора России, после чего в качестве агента ГРУ получил оперативный псевдоним – Diezel. Также от врага он взял $500 "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И уже после этого вернулся в Одессу, чтобы собирать разведданные для оккупантов.

В городе предатель также пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили так называемому юристу о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он уже находится под стражей, за совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору – сотруднику "крымского военкомата".

Ко всему прочему, контрразведка СБУ идентифицировала супругу предателя, которая на сегодняшний день проживает в Санкт-Петербурге (РФ) и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили предателя с Днепра, сдававшего координаты систем противовоздушной обороны Украины российским спецслужбам. Злоумышленнику было безразлично, сколько горя это может принести мирному населению его края, но теперь он сядет в тюрьму на 15 лет.

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