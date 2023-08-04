СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские 'Грады' на позиции ВСУ. Фото

В Полтавской области Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Чиновник входил в близкое окружение бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

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До полномасштабного вторжению войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года мужчина неоднократно обращался к политику по решению бизнесовых дел. А теперь он находится под стражей, не имея права внести залог, и может оказаться за решеткой, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат поселкового совета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении.

Дистанционно общаясь с бойцами, предатель узнавал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта. Полученные же сведения обозначал на электронных картах и публиковал на собственной странице Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб.

Агрессор такие данные использовал для корректировки своих обстрелов по позициям Сил обороны Украины со ствольной и реактивной артиллерии (в частности РСЗО "Град").

В то же время депутат из Полтавщины публиковал в соцсети комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ. Провокационные посты этого должностного лица неоднократно "подхватывали" российские пропагандистские телеканалы, готовя свои фейковые сюжеты о войне в Украине.

В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

По решению суда он был взят под стражу без права внесения залога. Депутату поселкового совета грозит до 8 лет лишения свободы. Однако в деле еще продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, а также проверяется информация о возможном его сотрудничестве с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.

Отметим, что уже не впервые в работе на агрессора разоблачают именно соратников Кивы. В прошлом году в Днепре задержали местного бизнесмена в IT-сфере, который корректировал ракетные удары РФ по городу и пытался выявить локации ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария", который передавал врагу цели для воздушных ударов по городу. С полномасштабным вторжением оккупантов в Украину он стал агентом главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).

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