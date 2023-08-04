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СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на позиции ВСУ. Фото

Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
1,3 т.
СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские 'Грады' на позиции ВСУ. Фото

В Полтавской области Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Чиновник входил в близкое окружение бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

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До полномасштабного вторжению войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года мужчина неоднократно обращался к политику по решению бизнесовых дел. А теперь он находится под стражей, не имея права внести залог, и может оказаться за решеткой, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат поселкового совета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении.

Дистанционно общаясь с бойцами, предатель узнавал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта. Полученные же сведения обозначал на электронных картах и публиковал на собственной странице Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб.

СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на позиции ВСУ. Фото

Агрессор такие данные использовал для корректировки своих обстрелов по позициям Сил обороны Украины со ствольной и реактивной артиллерии (в частности РСЗО "Град").

В то же время депутат из Полтавщины публиковал в соцсети комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ. Провокационные посты этого должностного лица неоднократно "подхватывали" российские пропагандистские телеканалы, готовя свои фейковые сюжеты о войне в Украине.

СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на позиции ВСУ. Фото

В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

По решению суда он был взят под стражу без права внесения залога. Депутату поселкового совета грозит до 8 лет лишения свободы. Однако в деле еще продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, а также проверяется информация о возможном его сотрудничестве с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.

СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на позиции ВСУ. Фото

Отметим, что уже не впервые в работе на агрессора разоблачают именно соратников Кивы. В прошлом году в Днепре задержали местного бизнесмена в IT-сфере, который корректировал ракетные удары РФ по городу и пытался выявить локации ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария", который передавал врагу цели для воздушных ударов по городу. С полномасштабным вторжением оккупантов в Украину он стал агентом главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).

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