СБУ задержала агента Кремля, ''охотившегося'' за украинской авиацией на Днепропетровщине. Фото

В ходе спецоперации на Днепропетровщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента главного управления генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (известное как "ГРУ"). Мужчина собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных на территории области.

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Об этом сообщили в официальном Телеграмм-канале СБУ. Как отмечают в спецслужбе, больше всего врага интересовала информация о местах размещения и режиме работы украинских военных самолетов, регулярности их вылетов и количестве.

Также злоумышленник передавал спецслужбам России информацию о последствиях воздушных вражеских атак на город. Оккупанты должны были использовать эти данные для подготовки и осуществления массированных авиаударов по территории региона.

СБУ в Днепропетровской области установила, что российским агентом оказался местный житель. Он был вовлечен в тайное сотрудничество с военной разведкой Российской Федерации с помощью одного из пророссийских телеграмм-каналов.

Там предатель активно распространял свои сообщения в поддержку окупантов, а также посылал полученные сведения спецслужбам агрессора через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов, которые имели привязку к конкретной местности.

Во время обыска СБУ обнаружили у мужчины телефон, который он использовал для сотрудничества с врагом.

Учитывая доказательства, СБУ сообщили ему о подозрении по статье о госизмене ч. 2 ст. 111 и по статье о распространении информации о действиях военных ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Предателю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет досудебное расследование всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области задержали предателя, который собирал для РФ информацию о военном аэродроме.

Напомним, что ранее в СБУ заявили, что задержали агента РФ, который "охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. Правоохранители сработали на опережение – вовремя разоблачили и задержали предателя.