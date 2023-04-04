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СБУ задержала агента Кремля, "охотившегося" за украинской авиацией на Днепропетровщине. Фото

Мария Шевчук
War
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СБУ задержала агента Кремля, 'охотившегося' за украинской авиацией на Днепропетровщине. Фото

В ходе спецоперации на Днепропетровщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента главного управления генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (известное как "ГРУ"). Мужчина собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных на территории области.

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Об этом сообщили в официальном Телеграмм-канале СБУ. Как отмечают в спецслужбе, больше всего врага интересовала информация о местах размещения и режиме работы украинских военных самолетов, регулярности их вылетов и количестве.

Также злоумышленник передавал спецслужбам России информацию о последствиях воздушных вражеских атак на город. Оккупанты должны были использовать эти данные для подготовки и осуществления массированных авиаударов по территории региона.

СБУ в Днепропетровской области установила, что российским агентом оказался местный житель. Он был вовлечен в тайное сотрудничество с военной разведкой Российской Федерации с помощью одного из пророссийских телеграмм-каналов.

Там предатель активно распространял свои сообщения в поддержку окупантов, а также посылал полученные сведения спецслужбам агрессора через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов, которые имели привязку к конкретной местности.

Во время обыска СБУ обнаружили у мужчины телефон, который он использовал для сотрудничества с врагом.

Учитывая доказательства, СБУ сообщили ему о подозрении по статье о госизмене ч. 2 ст. 111 и по статье о распространении информации о действиях военных ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Предателю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет досудебное расследование всех обстоятельств преступления.

СБУ задержала агента Кремля, ''охотившегося'' за украинской авиацией на Днепропетровщине. Фото
СБУ задержала агента Кремля, ''охотившегося'' за украинской авиацией на Днепропетровщине. Фото
СБУ задержала агента Кремля, ''охотившегося'' за украинской авиацией на Днепропетровщине. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области задержали предателя, который собирал для РФ информацию о военном аэродроме.

Напомним, что ранее в СБУ заявили, что задержали агента РФ, который "охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. Правоохранители сработали на опережение – вовремя разоблачили и задержали предателя.