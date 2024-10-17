СБУ задержала агента ФСБ, переброшенного из России в Харьков для корректировки ударов по городу. Фото

СБУ задержала еще одного агента российской ФСБ в Харькове, который собирал данные о расположении сил обороны и пытался способствовать подготовке новых ударов по региону. Вражеским приспешником оказался 37-летний местный житель.

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Вражеская ФСБ завербовала его, когда тот бежал в начале полномасштабной войны в Россию, где проживала его жена. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

По приказу сотрудника ФСБ РФ Евгения Коняхина, в мае 2023 агент вернулся в Харьков через третьи страны и начал выполнять задачи врага.

Основными целями были военные полигоны, где проходили учения украинские военные. Он маскировал свои разведывательные действия под рабочие поездки, во время которых тайно фиксировал оборонные объекты.

Он также пытался использовать своих знакомых, включая военных и волонтеров, без их ведома. Во время дружеских разговоров предатель пытался узнать расположение украинских военных, их количество и вооружение.

Контрразведка СБУ своевременно выявила деятельность фигуранта, задокументировала преступления и задержала его. Следователи СБУ объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила очередного предателя. Он был агентом ФСБ и корректировал ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова. Предателем оказался 33-летний строитель.

Напомним, что 14 октября в СБУ также сообщили, что задержан очередной корректировщик российских оккупантов в Сумах. Молодой человек из Херсонщины за денежное вознаграждение собирал данные по расположению объектов и мест сосредоточения Сил обороны неподалеку от района проведения операции на Курщине: эти данные нужны были россиянам для дальнейших ударов.

Также спецназовцы задержали дезертира, который работал на российскую военную разведку и корректировал авиационные удары по Винницкой и Сумской областям. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей ВСУ, который в мае этого года самовольно покинул место службы.

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