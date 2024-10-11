Был завербован ФСБ: в Сумах задержан российский корректировщик, готовивший удары по Силам обороны. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного корректировщика российских оккупантов в Сумах. Молодой человек с Херсонщины за денежное вознаграждение собирал данные о расположении объектов и мест сосредоточения Сил обороны неподалеку от района проведения операции на Курщине: эти данные нужны были россиянам для дальнейших ударов.

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Предателю, работавшему на ФСБ РФ с августа этого года, грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности задержала агента ФСБ во время контрразведывательных (по обеспечению безопасти) мероприятий в Сумах. Им оказался 22-летний уроженец Херсона, который готовил российские удары по Силам обороны, находящимся вблизи района проведения Курской операции", – говорится в сообщении.

Сотрудничать с врагом предатель начал в августе этого года: представители ФСБ завербовали его через Telegram, предложив "подзаработать", работая против своего государства.

Чтобы собрать нужную оккупантам информацию, молодой человек обходил местность и скрыто фиксировал на камеру мобильного телефона локации военных объектов. Записанные видео с привязкой к местности пересылал своему куратору: его личность также уже установлена.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных... Вместо денег от ФСБ он получил подозрение от следователей Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, СБУ задержала "крота" российских спецслужб в ВСУ. Предатель – 30-летний житель Одессы, который пошел на сотрудничество с врагом в поисках быстрого заработка, – хотел скорректировать огонь по своему подразделению.

Контрразведка СБУ документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его на горячем, когда он готовился отправить координаты в РФ.

Также спецназовцы задержали дезертира, который работал на российскую военную разведку и корректировал авиационные удары по Винницкой и Сумской областям. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей ВСУ, который в мае этого года самовольно покинул место службы.

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