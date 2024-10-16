Корректировал ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова: СБУ разоблачила агента ФСБ. Фото

В среду, 16 октября, стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила очередного предателя. Он был агентом ФСБ и корректировавал ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предателем оказался 33-летний строитель.

Под угрозой огневого поражения находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре и прилегающих территориях.

Для наведения российских ракет в обход ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.

Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак России в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных "прилетов", а затем проводил там доразведку.

Сотрудники СБУ задержали агента при выполнении новой задачи от ФСБ. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенное в условиях военного положения").

На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

14 октября в СБУ также сообщили, что задержали очередного корректировщика российских оккупантов в Сумах. Молодой человек из Херсонщины за денежное вознаграждение собирал данные по расположению объектов и мест сосредоточения Сил обороны неподалеку от района проведения операции в Курской области: эти данные нужны были россиянам для дальнейших ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала "крота" российских спецслужб в ВСУ. Предатель – 30-летний житель Одессы, который пошел на сотрудничество с врагом в поисках быстрого заработка – хотел скорректировать огонь по своему подразделению.

Также спецназовцы задержали дезертира, который работал на российскую военную разведку и корректировал авиационные удары по Винницкой и Сумской областям. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей ВСУ, который в мае этого года самовольно покинул место службы.

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