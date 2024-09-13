СБУ разоблачила украинский холдинг, строивший в России завод для военных кораблей. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного украинского предпринимателя на сотрудничестве с Россией. Указанный бизнесмен уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Но его холдинг строит судоремонтный завод для русских военных кораблей.

Видео дня

Об этом сообщили в СБУ. В Офисе генпрокурора уточнили, что топменеджмент холдинга "задействован сразу в нескольких российских правительственных программах", в частности, строит четыре линии московского метрополитена и реконструирует "Центр судоремонта "Звездочка".

ЦС "Звездочка" – крупное российское судоремонтное и машиностроительное предприятие в Северодвинске. Находится в санкционных списках как Украины, так и других стран. Но по данным СБУ, предприниматель планировал заключить договор на реконструкцию верфи ЦС для российских подлодок в Санкт-Петербурге.

В целом же его холдинг заключил шесть контрактов с россиянами, их общая стоимость составляет около 100 млрд рублей.

"Как установило расследование, российский филиал холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность в России, фигуранты действовали через оффшорные компании", – отметили в СБУ.

В ОГПУ уточнили, что в 2022-2023 годах, то есть во время действия военного положения, российские предприятия украинца уплатили в бюджет России налоги на общую сумму более 2 млрд. рублей.

Кроме самого предпринимателя, следователи СБУ разоблачили двух его сообщниц, которые помогали ему вести бизнес в России. В офисах и квартирах фигурантов в Киеве провели обыски, во время которых изъяли компьютерную технику, флешки и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Также правоохранители обнаружили у подозреваемых слитки золота и около 700 тыс. долларов, "происхождение которых устанавливается".

В СБУ сообщили трем основным фигурантам о подозрении, ведется расследование для установления и привлечения всех виновных к ответственности. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители также идентифицировали генерала РФ, который разработал и пытался реализовать операцию по захвату Харькова. Речь идет о российском генерал-лейтенанте Константине Степанищеве – заместителе командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!