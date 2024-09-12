Планировал 'блицкриг' по захвату Харькова: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу армии РФ. Фото

Украинские правоохранители идентифицировали генерала армии России, который разработал и пытался реализовать операцию по захвату Харькова в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о российском генерал-лейтенанте Константине Степанищеве – заместителе командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

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Служба безопасности Украины заочно сообщила ему о подозрении. Об этом рассказали на официальном Telegram-канале ведомства в среду, 11 сентября.

Как отмечается, согласно "плану", который разработал Степанищев, подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней (до конца февраля 2022 года) оцепить Харьков и взять его "в кольцо". Для этого штурмовые группы оккупантов должны были прикрывать российские истребители, а ракеты "Искандер" атаковать гражданскую инфраструктуру города.

Кроме того, во время боев группа спецназначения военной разведки РФ (ГРУ) пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг.

В случае захвата города Степанищев планировал отдать приказ подчиненным подразделениям взять под свой контроль все административные и стратегические объекты города и начать полный комплекс изоляционных и фильтрационных мер в отношении харьковчан, сообщили в СБУ.

В ведомстве напомнили, что "блицкриг" российского генерала провалился благодаря действиям Сил обороны Украины.

"По имеющейся информации, Степанищев с 2014 года участвовал в боевых действиях против украинских войск в Луганской области. Тогда он командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой вооруженных сил РФ. Впоследствии ему присвоили генеральское звание, дали новую должность, звезду "героя России", а также приказ на подготовку к полномасштабному вторжению в Украину", – говорится в сообщении.

Степанищеву заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала очередного российского приспешника, действовавшего в Донецкой области. Фигурант собирал разведданные об украинских войсках на Краматорском направлении.

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