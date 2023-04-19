СБУ разоблачила экс-нардепа от КПУ, который раздавал 'агитки' в поддержку оккупантов в Харьковской области

В Харьковской области задержан бывший член парламента от запрещенной "Коммунистической партии Украины", который с начала полномасштабного вторжения российских войск вел деятельность, которая оправдывает действия захватчиков. Он персонально раздавал листовки местному населению, в которых расхваливались "прелести" "русского мира".

Видео дня

Об этом сообщается в пресс-службе силовой структуры. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.

"Сейчас подозреваемому объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность в виде пяти лет тюрьмы и конфискацию имущества", – указали правоохранители.

Расследование проводят сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудники СБУ сообщили о подозрении коллаборанту, который в 2014 году был личным советником террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Игорь Дусь публично отрицал существование украинской государственности и был частым гостем пропагандистских российских телеканалов.

Также в Киеве правоохранители задержали еще одного сторонника "русского мира". Мужчина помогал стране-террористу РФ создавать фейки о войне в Украине.