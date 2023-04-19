СБУ задержала киевлянина, помогавшего РФ создавать фейки о войне в Украине. Фото

В Киеве правоохранители задержали еще одного поклонника "русского мира". Мужчина помогал стране-террористу РФ создавать фейки о войне в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Служба безопасности системно разоблачает враждебных приспешников, которые из-за своей деятельности в информационной сфере наносят ущерб национальной безопасности Украины. По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан местный житель, который помогал врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице. Для этого злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией прокремлевского информагентства "Бел.ru", находящегося на территории Белгородской области РФ", – рассказали в СБУ.

Злоумышленник передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине. в частности, о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу. Кроме того, он публично поддерживал действия оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

"Полученную дезинформацию представители "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на собственных страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине", – добавили в Службе безопасности

Во время обысков у киевлянина была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий. По факту оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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