СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который был советником Гиркина: часто светился на росТВ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту, который в 2014 году был личным советником террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Игорь Дусь публично отрицал существование украинской государственности и был частым гостем пропагандистских российских телеканалов.

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Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, на подсанкционного пропагандиста Дуся собрана необходимая доказательная база.

Он еще в 2014 году был советником Гиркина, а сейчас позиционирует себя как "православный публицист".

Он также является лидером украинского "филиала" российской организации "Народный собор", действующего под эгидой РПЦ.

После оккупации Крыма Дусь скрылся на захваченном полуострове. Там он был постоянным гостем российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного эксперта" и оправдывал войну против Украины.

После масштабного вторжения Дусь переехал в Москву, откуда публично восхвалял оккупантов и призывал украинских военных не сопротивляться агрессору.

Кроме того, он активно "разгонял" нарративы Кремля о "притеснениях" представителей УПЦ Московского патриархата и хвалил главу РПЦ Кирилла (Гундяева).

"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", – сообщили в Службе безопасности.

Дусю сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Злоумышленник сейчас находится на территории РФ.

Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности, сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Террорист Гиркин раскритиковал российскую пропаганду и власть РФ за лицемерие. Он заявил, что никто из них не верит в то, о чем говорит и к чему призывает. Особенно досталось Маргарите Симоньян, которую он назвал "разлагающейся алкоголичкой".

– В Киеве СБУ задержали сторонника "русского мира", который помогал РФ создавать фейки о войне в Украине. Ему грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.