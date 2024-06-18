СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили серию поджогов автомобилей военнослужащих. Злоумышленниками оказались подростки, готовившиеся к выполнению заказа спецслужб РФ.

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Один автомобиль они успели поджечь. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали группу злоумышленников, которые по заказу спецслужб РФ готовили поджог авто военнослужащих ТЦК в прифронтовом Днепре. Для совершения подрывной деятельности фигуранты планировали применить самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова", – говорится в сообщении.

В момент задержания злоумышленники занимались подготовительной "работой". Они ездили по городу, выискивая потенциальные цели: паркинги, на которых сотрудники ТЦК покидают свои автомобили.

Полученные координаты они должны были согласовать с российским куратором.

К моменту задержания подозреваемые, по данным следствия, успели поджечь один автомобиль.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ и Национальной полиции, дальнейшие вражеские планы были сорваны. Как установило расследование, злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двоим из них – 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из телеграмм-каналов, где искали легкий заработок", - отметили в Службе.

За каждый сожженный автомобиль оккупанты обещали злоумышленникам вознаграждение в размере 3 тыс. долларов. Деньги планировали перевести на банковскую карту, оформленную на подставное лицо.

"Еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК. Такими способами оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине", – рассказали в СБУ.

Злоумышленники задержаны, а в их помещениях сотрудники Службы провели обыски: изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Все четверо находятся под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации их преступных действий.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Злоумышленница, работавшая в одном из магазинов на юге Днепропетровской области, втиралась в доверие к военным, чтобы скрыто собирать информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны.