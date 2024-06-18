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СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
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СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили серию поджогов автомобилей военнослужащих. Злоумышленниками оказались подростки, готовившиеся к выполнению заказа спецслужб РФ.

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Один автомобиль они успели поджечь. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали группу злоумышленников, которые по заказу спецслужб РФ готовили поджог авто военнослужащих ТЦК в прифронтовом Днепре. Для совершения подрывной деятельности фигуранты планировали применить самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова", – говорится в сообщении.

СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

В момент задержания злоумышленники занимались подготовительной "работой". Они ездили по городу, выискивая потенциальные цели: паркинги, на которых сотрудники ТЦК покидают свои автомобили.

Полученные координаты они должны были согласовать с российским куратором.

К моменту задержания подозреваемые, по данным следствия, успели поджечь один автомобиль.

СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

"Благодаря оперативному реагированию СБУ и Национальной полиции, дальнейшие вражеские планы были сорваны. Как установило расследование, злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двоим из них – 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из телеграмм-каналов, где искали легкий заработок", - отметили в Службе.

За каждый сожженный автомобиль оккупанты обещали злоумышленникам вознаграждение в размере 3 тыс. долларов. Деньги планировали перевести на банковскую карту, оформленную на подставное лицо.

СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

"Еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК. Такими способами оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине", – рассказали в СБУ.

Злоумышленники задержаны, а в их помещениях сотрудники Службы провели обыски: изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.

СБУ предотвратила серию поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре: задержана группа злоумышленников. Фото

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Все четверо находятся под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации их преступных действий.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Злоумышленница, работавшая в одном из магазинов на юге Днепропетровской области, втиралась в доверие к военным, чтобы скрыто собирать информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны.

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