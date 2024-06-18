СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского информатора. Женщина шпионила по местам дислокации и передвижения подразделений Сил обороны сразу на двух направлениях: на Днепропетровщине и Запорожье.

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Полученные данные российские оккупанты планировали использовать для прорыва украинской обороны. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные локации ВСУ в прифронтовых районах на юге Украины. В результате спецоперации на Днепропетровщине задержан информатор российской спецслужбы, которая шпионила сразу на двух направлениях обороны украинских войск", – говорится в сообщении.

Так, предательница разведывала места базирования подразделений ВСУ на юге Днепропетровской области. А на Запорожье она пыталась фиксировать маршруты движения и пункты дислокации украинских воинов вблизи областного центра.

"По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны. Служба безопасности сработала на опережение, заблаговременно разоблачила российскую информаторку и задержала ее "на горячем", когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники. Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ", – рассказали в Службе.

Предательницей оказалась женщина, работавшая продавцом в магазине в одном из населенных пунктов на юге Днепропетровской области, недалеко от Запорожского района.

Для сбора данных предательница пыталась втереться в доверие к украинским военным, установить с ними близкие контакты и выспрашивать необходимую ему информацию.

Полученные данные она передавала оккупантам через знакомую, живущую во временно оккупированном Крыму. Брат "связной" является командиром одного из подразделений оккупационной российской армии.

Задержанной информаторке РФ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Подозреваемая в настоящее время находится под стражей, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Олегу Крючкову – генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым" во временно захваченном Симферополе. В нее входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций. Через них под руководством Крючкова жителям оккупированных территорий Украины "скармливают" пропаганду войны, поддержку агрессивной политики РФ.