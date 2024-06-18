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СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
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СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского информатора. Женщина шпионила по местам дислокации и передвижения подразделений Сил обороны сразу на двух направлениях: на Днепропетровщине и Запорожье.

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Полученные данные российские оккупанты планировали использовать для прорыва украинской обороны. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные локации ВСУ в прифронтовых районах на юге Украины. В результате спецоперации на Днепропетровщине задержан информатор российской спецслужбы, которая шпионила сразу на двух направлениях обороны украинских войск", – говорится в сообщении.

Так, предательница разведывала места базирования подразделений ВСУ на юге Днепропетровской области. А на Запорожье она пыталась фиксировать маршруты движения и пункты дислокации украинских воинов вблизи областного центра.

СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Фото

"По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны. Служба безопасности сработала на опережение, заблаговременно разоблачила российскую информаторку и задержала ее "на горячем", когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники. Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ", – рассказали в Службе.

Предательницей оказалась женщина, работавшая продавцом в магазине в одном из населенных пунктов на юге Днепропетровской области, недалеко от Запорожского района.

Для сбора данных предательница пыталась втереться в доверие к украинским военным, установить с ними близкие контакты и выспрашивать необходимую ему информацию.

Полученные данные она передавала оккупантам через знакомую, живущую во временно оккупированном Крыму. Брат "связной" является командиром одного из подразделений оккупационной российской армии.

СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за ВСУ на Днепропетровщине и Запорожье. Фото

Задержанной информаторке РФ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Подозреваемая в настоящее время находится под стражей, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Олегу Крючкову – генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым" во временно захваченном Симферополе. В нее входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций. Через них под руководством Крючкова жителям оккупированных территорий Украины "скармливают" пропаганду войны, поддержку агрессивной политики РФ.

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