В Днепре подожгли микроавтобус военных: на месте обнаружили бутылки от бензина. Фото

В Днепре неизвестные подожгли принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen. На месте обнаружены пустые бутылки из-под бензина.

За дело взялась полиция, возбуждено уголовное производство, продолжается поиск злоумышленников. Подробности сообщили в полиции Днепропетровской области.

В ночь на 10 июня полицейские получили сообщение о том, что на автомобильной стоянке на улице Яркой в Днепре горит автомобиль. Прибывшие на место правоохранители установили, что речь идет о преднамеренном поджоге микроавтобуса Volkswagen, принадлежащего военным.

"Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло. На месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина. По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц", – говорится в сообщении.

По факту поджога начато уголовное производство. Событие следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Принимаются меры по задержанию злоумышленников.

Напомним, накануне, 11 июня, стало известно, что в Хмельницкой области мужчина ударил ножом представителя ТЦК. На военного из группы, осуществлявшей оповещение населения, напал со спины гражданин 1984 года рождения. Представитель РТЦК получил ранение в левом плече.

На место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в госпиталь Хмельницкого для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни военного, пришедшего в ТЦК после тяжелого ранения на фронте, нет. Нападавший задержан.