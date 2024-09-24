СБУ и ГБР задержали коллаборанта, который помогал оккупантам пытать украинцев во время оккупации Херсона. Фото

Правоохранители задержали бывшего инспектора херсонской исправительной колонии, который после захвата областного центра предложил свои "услуги" захватчикам. Предатель помогал российским оккупантам пытать украинцев.

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За совершенные преступления злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, экс-чиновник добровольно согласился на сотрудничество с РФ в период оккупации Херсона. Захватчики назначили его на "должность" в тюрьму, которая действовала в составе оккупационного "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области России". На территории тюрьмы предатель охранял камеры, в которые россияне свозили участников сопротивления в регионе.

В Службе безопасности отметили, что фигурант также принимал участие в конвоировании потерпевших в другие российские застенки, созданные агрессором на временно захваченной части территории на юге Украины. Там к людям применяли многочисленные пытки, в том числе пытки током, избиение палками и содержание в карцерах без пищи и воды.

После деоккупации Херсона предатель остался в городе и долго скрывался от правосудия, практически не появляясь на людях. Правоохранители установили его местонахождение и задержали. На основании задокументированных фактов ему поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Комплексные мероприятия в прифронтовом городе проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с ГБР при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, херсонская областная прокуратура заочно объявила подозрения 11 российским оккупантам-"полицейским", которые превратили изолятор временного содержания города Херсон в пыточную для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине собрала новые доказательства того, что российские оккупанты применяют пытки против украинских гражданских лиц и военнопленных. Это "широко распространенная практика" на оккупированных украинских территориях и в РФ, где удерживают наших граждан.

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