'Эти действия носят систематический характер': комиссия ООН установила новые доказательства массовых пыток украинцев на оккупированных территориях

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине собрала новые доказательства того, что российские оккупанты применяют пытки против украинских гражданских лиц и военнопленных. Это "широко распространенная практика" на оккупированных украинских территориях и в РФ, где удерживают наших граждан.

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Об этом Комиссия сообщила в понедельник, 23 сентября, в своем последнем обновлении Совета ООН по правам человека. Там сообщили, что распространенные схемы применения врагом пыток демонстрируют, что они осуществляются как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности.

"Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб Российской Федерации к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех местах лишения свободы.

В некоторых местах, где удерживают украинцев, приказы о жестоком обращении издавали высшие должностные лица российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер по прекращению такого поведения.

"Хуже всего то, что преступники делали все молча и профессионально. Я понял, что они делают это со многими, и они нас не считают людьми", – рассказал один из пострадавших гражданских, которого пытали десять дней подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Международного уголовного суда осмотрели застенки, которые российские захватчики обустроили во время оккупации Харьковской области. Там россияне удерживали и пытали местных жителей.

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