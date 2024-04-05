Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области будут судить предателя, который пытался 'залечь на дно'. Фото

В Харьковской области будут судить работника лесхоза, подозреваемого в коллаборационизме. Во время оккупации Купянска мужчина снабжал оккупантов древесиной, после деоккупации региона – попытался "залечь на дно".

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

"31 января 2024 года стражи порядка задержали в городе Купянск очередного коллаборанта. Им оказался мастер леса Купянского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство". По данным следствия, во время оккупации города он сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с представителями РФ. Подозреваемый стал "мастером леса Купянского лесничества", незаконно созданного на базе украинского госпредприятия. Свои обязанности коллаборант исполнял с мая 2022 года до деоккупации региона. Мужчина вырубал украинский лес для последующей передачи древесины российским военным", – говорится в сообщении.

За время работы на оккупантов подозреваемый в коллаборационной деятельности успел получить более 70 тысяч российских рублей.

Когда же регион был деоккупирован, он "залег на дно": долгое время скрывался в Купянске, рассказывал, что "вне политики" и периодически жил у родственников.

В настоящее время задержанный находится под стражей в ожидании суда. Его дело будет рассматривать Червонозаводской районный суд Харькова.

"Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование — второй следственный отдел ТУ ГБР, расположенного в Полтаве (с дислокацией в Харькове). Оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ГБР, расположенного в Полтаве (с дислокацией в Харькове)", – добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области. Находившиеся в Одессе злоумышленники – жители одной из стран Южного Кавказа – собирали разведывательные данные, которые намеревались передать врагу.

А накануне, 4 апреля, стало известно, что российский агент, наведший ракетный удар по кафе в Краматорске, получил пожизненное заключение.