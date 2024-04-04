Российский агент, наведший ракетный удар по кафе в Краматорске, получил пожизненное заключение

Суд отправил в тюрьму пособника российских террористов, который навел ракетный удар по кафе в Краматорске Донецкой области. Злоумышленник скорректировал ракетный удар по заведению в центре города 27 июня 2023 года.

Предателя приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что житель Краматорска еще до начала полномасштабного вторжения России был завербован военной разведкой РФ. После нанесения ракетного удара контрразведка СБУ задержала его по горячим следам.

Мужчина получил от оккупантов задачу выяснить, работает ли кафе, и зафиксировать наличие посетителей. Для выполнения этого указания агент совершил скрытую видеосъемку заведения и переслал отснятый файл своему куратору в РФ.

После получения информации путинские террористы совершили прицельный ракетный удар по кафе, в котором находились люди. Вследствие теракта погибли 13 местных жителей, среди них трое детей. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Правоохранители установили, что агентом оказался работник местного газотранспортного предприятия. Во время общения с окружающими он неоднократно выражал свои прокремлевские взгляды и таким образом попал в поле зрения спецслужбы РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Преступника отправили в тюрьму отбывать пожизненное наказание.

Напомним, вечером 27 июня 2023 года оккупанты атаковали Краматорск на Донетчине. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание кафе. Вследствие ракетного удара погибли 13 человек, 64 человека были ранены.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка СБУ задержала очередного информатора ФСБ РФ, который заключил контракт с одной из боевых бригад Сил обороны и корректировал вражеские ракетные удары. Предатель влился в одно из подразделений в Донецкой области.

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