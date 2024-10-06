Расследование уже идет: в ОГП подтвердили казнь оккупантами украинских военных

В воскресенье вечером, 6 октября, в Офисе генпрокурора подтвердили казнь оккупантами трех украинских военных. Там отметили, что расследование этого циничного преступления идет.

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Об этом на Facebook написала пресс-секретарь ОГПУ Надежда Максимец. Она также рассказала, что об этом жестоком военном преступлении украинским правоохранителям стало известно еще в начале сентября.

"О распространенном сегодня видео с казнью оккупантами трех безоружных украинских бойцов на Торецком направлении. Момент казни оккупантами наших защитников попал на камеру другого дрона. Позже видео появилось в интернете", – отметила Максимец.

По этому факту Донецкая областная прокуратура 3 сентября 2024 уже начала уголовное производство.

"Русский пленный военный, рассказавший о неоднократных убийствах украинских военнопленных, допрошен. Его показания хоть и не связаны с указанным расстрелом, однако раскрывают детали других зверств оккупантов. Офис генпрокурора совместно с Нацполией и СБУ продолжает работу по установлению причастных к совершению этих тяжелых военных преступлений", –– резюмировала пресс-секретарь.

Ранее стало известно о том, что российские террористы снова в упор расстреляли украинских военных. Это произошло в Нью-Йорке на Донетчине. На очередное преступление российских оккупантов уже отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он отметил, что казни россиянами украинских пленных – это военные преступления.

Ранее сообщалось, что около 80% всех казней украинских военных, совершенных российскими террористами, произошло в 2024 году. Была зафиксирована гибель 93 украинских бойцов.

1 октября 2024 стало известно о самом массовом случае казни украинских военнопленных на линии фронта – оккупанты убили 16 наших защитников на Покровском направлении. Украина приступила к следственным и розыскным действиям, чтобы установить все обстоятельства совершенного захватчиками военного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, ПАСЕ приняла первую резолюцию, касающуюся украинских гражданских и военных пленных и пропавших без вести.

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