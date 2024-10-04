Ужасная статистика: в ОГП назвали количество казненных украинских военных на поле боя

Около 80% всех казней украинских военных, совершенных российскими террористами, прошли в 2024 году. Была зафиксирована гибель 93 украинских бойцов.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в ходе вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов. Он также отметил, что недавно в соцсетях появилась информация о еще одной казни украинского военного, но в настоящее время эту информацию нельзя подтвердить.

"Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно производство. И сейчас мы уже располагаем информацией о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. И что важно отметить, что где-то 80% всех казней произошло в этом году. Что говорит о столь серьезном увеличении этих случаев в 2024 году", – рассказал он.

По его словам, с ноября прошлого года стало заметно, что отношение российских военных к украинским военнопленным ухудшилось.

"Пожалуй, наиболее таким резонансным примером являются наши военнопленные, погибшие в Оленовке. Но такие случаи фиксируются и в других местах несвободы", – сказал он.

Так, недавно был опубликован отчет Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором отмечено подтвержденный случай казни 10 военнопленных в разных местах содержания.

"Мы также это фиксируем. У нас есть большие производства по местам несвободы на территории РФ, на оккупированной территории. Мы допрашиваем всех наших военнопленных, которые возвращаются. Все они становятся жертвами таких жестоких пыток. И во время этих пыток, к сожалению, часть наших бойцов погибают от рук либо представителей ВС РФ, либо от рук представителей ФСБ или от ревностных работников", – рассказал Белоусов.

Ранее стало известно о самом массовом случае казни украинских военнопленных на линии фронта – Оккупанты убили 16 наших защитников на Покровском направлении. Украина приступила к следственным и розыскным действиям, чтобы установить все обстоятельства совершенного захватчиками военного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, ПАСЕ приняла первую резолюцию, касающуюся украинских гражданских и военных пленных и пропавших без вести.

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