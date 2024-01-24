Россияне ударили по Рогани в Харьковской области: пострадали жилые дома, есть раненые гражданские
Российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Рогань в Харьковском районе Харьковской области. В результате атаки военных преступников пострадали четыре человека.
Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Вражеская атака произошла вечером в среду, 24 января.
По его словам, один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар.
Ранения получили три женщины 60-ти, 39-ти, 26-ти лет. Также пострадал 17-летний подросток. Их состояние на данный момент – легкое.
Руководитель ОВА добавил, что профильные службы на местах ликвидируют последствия обстрела оккупационных войск страны-агрессора.
Напомним, что 23 января Россия атаковала Харьков трижды за сутки. Ночью россияне ударили по Харькову баллистикой. Под удар врага попала жилищная и гражданская застройка. Утром оккупанты снова ударили по Харькову ракетами. Зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома в Киевском районе – всего погибли десять человек, десятки местных жителей получили ранения.
Вечером россияне снова били ракетами по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 января оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. После удара БПЛА возник пожар в многоэтажке, пострадало два человека.
Также российские военные преступники атаковали ракетой частный жилой сектор в городе Горняк Донецкой области. На месте обстрела спасатели обнаружили раненого ребенка. А в Херсоне под удар врага попала больница. Три человека пострадали.
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