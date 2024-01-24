Россияне ударили по Одессе 'Шахедами': попали в жилую многоэтажку

Российские оккупанты вечером в среду, 24 января, атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. После удара БПЛА россиян возник пожар в многоэтажке, пострадало два человека.

Видео дня

Информацию подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. В Воздушных силах ВСУ предупреждали про несколько групп вражеских Shahed из Черного моря в направлении Одессы.

Несколько громких взрывов в городе было слышно около 21:00. В Telegram-канале Сил обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области продолжается боевая работа ПВО, а в жилых кварталах города зафиксирован пожар.

Руководитель ОВА позже подтвердил, что есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

"Зафиксированы возгорания. Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь", – сказано в его сообщении.

По состоянию на 22:00 огонь в доме уже потушили.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Под удар попали сельскохозяйственные площади и агропредприятие, однако, к счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!