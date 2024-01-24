Россияне обстреляли жилой сектор в Горняке Донецкой области: ранен ребенок. Фото

Российские военные захватчики атаковали ракетой частный жилой сектор в городе Горняк Донецкой области. На месте обстрела спасатели обнаружили раненого ребенка.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины и местной прокуратуре. Ребенку спасатели оказали медицинскую помощь и довезли его в больницу. Сейчас парень находится в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, спасатели из-под завалов разрушенного дома изъяли тело убитой обстрелом женщины. По предварительной информации, из-за обстрела Горняка пострадали 8 человек (среди которых 16-летний парень), еще 2 человека погибли (две женщины 66 и 84 лет).

В ГСЧС и прокуратуре показали последствия обстрела Горняка и добавили, что повреждены домовладения и автомобиль.

Донецкая областная прокуратура также отметила, что начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В свою очередь украинские воины нанесли удар по району базирования инженерных подразделений армии РФ в районе Гранитного Донецкой области. Там захватчики сооружали железнодорожный мост, который должен обеспечить железнодорожное сообщение между оккупированными территориями Украины и Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, российские удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины являются попыткой страны-агрессора снизить боевой дух украинцев. Оккупанты пытаются "взломать волю украинского населения и его оборону".