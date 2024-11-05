Россияне атаковали Харьков КАБами, в городе прозвучала серия взрывов: первые подробности

Войска России в ночь на вторник, 5 ноября, снова атаковали Харьков авиабомбами. Около 00:05 в городе прогремела серия взрывов. Удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о нескольких пусках российскими оккупантами КАБов на Харьков.

"В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!" – написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что профильные службы выехали на места попадания. Информация о пострадавших по состоянию на 00:30 не поступала.

"Предварительно удары произошли по двум районам города – Шевченковскому и Киевскому. По имеющейся на данный момент информации, КАБ попали в землю, поэтому без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается", – заявил позже Терехов.

Напомним, что вечером в воскресенье, 3 ноября, российские оккупационные войска несколько раз атаковали авиабомбами Харьков и населенные пункты области: там зафиксированы попадания по супермаркету и жилой застройке. В результате действий агрессора в общем пострадали 15 человек, среди которых сотрудники полиции.

Напомним, ранее Игорь Терехов сообщил, что только за октябрь российские оккупанты обстрелами повредили в Харькове 380 жилых домов. Из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон. Тревоги в октябре в Харькове длились почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак, в результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

– 1 ноября вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 46 человек были ранены, в том числе десятки полицейских. Повреждены админздание и жилые дома рядом.

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