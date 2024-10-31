Россияне ударили КАБами по Харьковщине: попали в мирное предприятие в Дергачах

В Харькове вечером 31 октября снова раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли авиаудары по городу. В частности, на Харьков были сброшены управляемые авиабомбы.

Видео дня

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В ОВА уточнили, что из-за взрывов есть раненые люди.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!" – сообщил Игорь Терехов в 21 час. В это время в Воздушных силах ВСУ отметили, что россияне запустили КАБы в направлении Харькова.

Как уточнил Олег Синегубов, один из Кабов попал в Дергачах. Там, по предварительным данным, возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр.

Еще одно попадание КАБа зафиксировали в окрестностях Харькова.

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что враг нанес авиаудару "по гражданской инфраструктуре города".

В настоящее время известно, что в результате удара осколочные ранения получил один человек. Сейчас его состояние стабильное. Еще три человека получили острые реакции на стресс, им оказали помощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе по частному сектору, погибли две женщины и двое мужчин.

После указанного ракетного удара по Харькову спасатели обнаружили под завалами тело 15-летнего парня. Подросток по имени Борис жил вместе с бабушкой и дедушкой на первом этаже, где и произошел обвал. Спасатели увидели тело Бориса под тяжелыми плитами.

Также вечером 28 октября войска РФ ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей, пострадали девять человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!