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Россияне ударили КАБами по Харьковщине: попали в мирное предприятие в Дергачах

Михаил Левакин
Война против России
1 минута
2,1 т.
Россияне ударили КАБами по Харьковщине: попали в мирное предприятие в Дергачах

В Харькове вечером 31 октября снова раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли авиаудары по городу. В частности, на Харьков были сброшены управляемые авиабомбы.

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Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В ОВА уточнили, что из-за взрывов есть раненые люди.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!" – сообщил Игорь Терехов в 21 час. В это время в Воздушных силах ВСУ отметили, что россияне запустили КАБы в направлении Харькова.

Как уточнил Олег Синегубов, один из Кабов попал в Дергачах. Там, по предварительным данным, возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр.

Еще одно попадание КАБа зафиксировали в окрестностях Харькова.

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что враг нанес авиаудару "по гражданской инфраструктуре города".

В настоящее время известно, что в результате удара осколочные ранения получил один человек. Сейчас его состояние стабильное. Еще три человека получили острые реакции на стресс, им оказали помощь на месте.

Россияне ударили КАБами по Харьковщине: попали в мирное предприятие в Дергачах

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе по частному сектору, погибли две женщины и двое мужчин.

После указанного ракетного удара по Харькову спасатели обнаружили под завалами тело 15-летнего парня. Подросток по имени Борис жил вместе с бабушкой и дедушкой на первом этаже, где и произошел обвал. Спасатели увидели тело Бориса под тяжелыми плитами.

Также вечером 28 октября войска РФ ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей, пострадали девять человек.

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