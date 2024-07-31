Россияне ударили артиллерией по Никопольщине: есть раненые, повреждены дома. Фото

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Днепропетровщину с временно оккупированных территорий. В среду, 31 июля, враг в течение дня обстреливал Никопольщину.

Видео дня

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак. Он отмечает, что в регионе был ранен человек и повреждены дома.

"Никопольщина в течение дня под обстрелами. Из-за врага в райцентре пострадал 69-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – говорится в сообщении.

Россияне били по самому Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской громадам. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Повредили пятиэтажку и 4 частных дома. А еще 3 хозяйственные постройки, заборы, газопровод.

Последствия атак, произошедших к вечеру, специалисты выясняют.

Напомним, в среду, 31 июля, село Горяное возле поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области утром задрожало от взрывов. Оккупационные войска запустили по населенному пункту авиабомбы. Есть жертва и ранен ребенок.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на рассвете 31 июля российские оккупанты обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!