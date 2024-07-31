На Харьковщине в результате вражеского удара погибла женщина: ее 10-летний сын получил ранение

Село Горяное возле поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области утром 31 июля вздрогнуло от взрывов. Оккупационные войска запустили по населенному пункту авиабомбы; есть жертва и раненый ребенок.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об обстреле на своем Telegram-канале. Погибла мирная жительница. 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения и попал в больницу.

Враг атаковал Горяное КАБами около 10:10 среды. "В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден", – рассказал начальник областной военной (государственной) администрации.

Харьковская областная прокуратура уточнила, что жертве было 37 лет. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление государства-агрессора", – заверила пресс-служба.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на рассвете 31 июля ВС РФ обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина.

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