Оккупанты ударили по Херсону: есть погибший и пострадавшая

На рассвете 31 июля российские оккупанты обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина.

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О последствиях военного преступления армии РФ сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Чиновник уточнил, что тело пожилого мужчины спасатели извлекли из-под завалов – во время обстрела он получил травмы, несовместимые с жизнью.

У женщины медики диагностировали контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму. Ей оказали необходимую помощь на месте.

Напомним, военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express Владимир Заблоцкий рассказал, что после того, как подразделения Сил обороны были вынуждены покинуть плацдармы в Крынках и Урожайном, враг начал демонстрировать намерение форсировать Днепр и выйти на правый берег. Однако это на самом деле невыполнимая миссия, поскольку здесь царит украинская артиллерия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 29 июля враг еще раз атаковал населенные пункты на правобережье Херсонщины. В результате обстрела ранения получил мирный житель.

– Также в ночь на 29 июня россияне обстреляли поселок Камышаны, входящий в территориальную общину Херсона. Из-за обстрела российских военных преступников были травмированы женщина и мужчина.