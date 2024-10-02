Оккупанты атаковали Одесщину, целью была припортовая и пограничная инфраструктура: один из пострадавших – гражданин Турции. Фото

На рассвете 2 октября российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесщины ударными дронами. Под прицелом террористов оказалась припортовая и приграничная инфраструктура.

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В результате удара пострадали два водителя грузовиков, один из которых – гражданин Турции. О последствиях вражеского налета сообщил в Telegram руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

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