Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах: что известно о последствиях вражеского террора

Поздно вечером в пятницу, 11 октября, российские оккупационные войска снова атаковали Сумы. По жилому микрорайону был нанесен ракетный удар.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там отметили, что в областном центре был зафиксирован один взрыв.

Предварительно, в результате удара РФ по Сумам люди не пострадали.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", – говорится в сообщении.

Позже и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил о новых взрывах в городе – это защитники украинского неба работали по вражеским "Шахедам". Он призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним: вечером 6 октября и ночью 7 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам и области. Вследствие атак погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России утром 8 октября нанесли авиационные удары по Шосткинскому району Сумщины. Вследствие вражеского обстрела в собственном доме погибла супружеская пара.

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