Россияне снова обстреляли Харьков ракетами: попали в жилую инфраструктуру, есть раненые

Российские оккупационные войска вечером вторника, 16 января, еще раз обстреляли Харьков ракетами. Захватчики попали в жилищную инфраструктуру.

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Вследствие атаки есть раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар ракетами С-300.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову двумя ракетами. Предварительно – С-300. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, 43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек – в легком и среднем состояниях.

Медики продолжают осмотр пострадавших. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

По состоянию на 22:47, количество пострадавших увеличилось.

"На данную минуту в результате ударов РФ по центру Харькова - 16 пострадавших. 2 женщины - в тяжелом состоянии", – сообщил Синегубов.

По состоянию на 23:24, количество пострадавших в результате удара РФ увеличилось до 17 человек.

"В тяжелом состоянии оставляют 2 женщины. 12 человек также госпитализированы, находятся в лечебном учреждении в среднем и легком состояниях. Три человека от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте", – уточнил глава ОВА.

В то же время харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил, что вражеские удары пришлись по центру города.

"Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых", – подчеркнул он.

Вечером в среду, 10 января, российские захватчики снова ударили по Харькову ракетами С-300 из Белгородской области. В городе раздались взрывы, есть прилеты, известно о попадании в гражданский объект. Вследствие атаки есть 13 пострадавших, среди них – журналист из Турции.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 9 января Харьков также содрогнулся от взрывов. Российская армия в очередной раз атаковала украинский город ракетами – под ударом оказался детский оздоровительный центр.

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