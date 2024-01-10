Россияне обстреляли Харьков ракетами из Белгорода: попали в детский оздоровительный центр

Харьков поздно вечером 9 января содрогнулся от взрывов. Российская армия в очередной раз атаковала украинский город ракетами – под ударом оказался детский оздоровительный центр.

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Предварительно, снаряды были выпущены из Белгорода (РФ). Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В 23:01 он написал: "Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях". "Харьков под ракетными ударами", – подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Спустя примерно полчаса Синегубов рассказал, что для атаки ВС РФ могли использовать ЗРК С-300. "На эту минуту – без пострадавших", – отмечал чиновник.

Тревога в Харьковской области, во время которой произошел обстрел, действовала с 22:59 по 23:42 вторника. Всего за 9 января в регионе прозвучало девять предупреждений об угрозе с воздуха.

В 0:24 среды Синегубов раскрыл детали: в результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра. Людей в зданиях не было, утверждает он.

"Исключительно гражданский объект! Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий", – написал руководитель ОГА.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночь на 9 января стала первой за долгое время, когда российские оккупанты не запускали по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. Вероятно, на это повлияло ухудшение погодных условий, предположила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

– Согласно статистике Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия запустила 63 аэробаллистических "Кинжалов". Силы противовоздушной обороны сбили 25 таких ракет.

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