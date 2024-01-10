Россияне обстреляли центр Харькова: есть разрушения гражданских объектов, пострадали люди. Фото и видео

Вечером в среду, 10 января, российские захватчики снова ударили по Харькову, предварительно, ракетами С-300. В городе раздались взрывы, есть прилеты, известно о попадании в гражданский объект. Вследствие атаки есть 10 пострадавших, среди них журналист из Турции.

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Под вражеским огнем оказался Киевский район областного центра, там загорелись автомобили. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Впоследствии он уточнил, что вражеские ракеты попали возле гостиницы в центре Харькова.

"Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Синегубов сообщил, что вследствие атаки РФ пострадали шесть человек, медики оказывают им помощь. Вскоре количество пострадавших возросло до 10 человек.

"Один человек – в тяжелом состоянии, один – получил ранения и находится в среднем состоянии, другие – в легком. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице", – отметил глава ОВА.

В Национальной полиции Украины отметили, что все пострадавшие – гражданские. "Никаких военных наемников, военных здесь не было. Это гражданский объект, гражданская инфраструктура. Мы всегда здесь расселяли здесь наших друзей, гостей, которые находились в Харькове, иностранные делегации", – сказал мэр Игорь Терехов.

В сети показали кадры ликвидации последствий атаки россиян на Харьков.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 9 января Харьков тоже содрогнулся от взрывов. Российская армия в очередной раз атаковала украинский город ракетами – под ударом оказался детский оздоровительный центр.

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