Россияне снова обстреляли Харьков: пострадали люди

Харьков вечером во вторник, 2 июля, пережил очередной российский удар. Пострадали трое гражданских, двое из них – подростки.

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Взрывы в городе услышали около 16:00. В это время, по информации мониторинговых каналов, враг запускал по региону корректируемые авиационные бомбы. Мэр Игорь Терехов в Telegram обратился к жителям: "Будьте осторожны!".

Позже городской глава уточнил: пострадали три человека, которые находились неподалеку от места прилета.

"Девочка 12 лет и мальчик 15-ти. У обоих контузия. А у женщины 26 лет – ранены руки", – написал чиновник.

По неофициальной информации, прилетов могло быть два. После взрывов появилось задымление. Над пригородом после обстрела также заметили разведывательный дрон россиян.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 1 июля противник также ударил КАБом по Харькову. А за день до этого, 30 июня, оккупанты запустили бомбу по территории терминала "Новой почты" в Слободском районе города. Один человек погиб, пострадали еще десять, среди которых восьмимесячный ребенок.

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