Войска РФ около 16 часов понедельника, 1 июля, нанесли очередной удар КАБам по Харькову. В городе прогремели взрывы, на место прилета выехали профильные службы.

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Местные СМИ сообщили о взрыве в 16:10. Мэр Харькова Игорь Терехов через минуту подтвердил информацию и призвал харьковчан быть осторожными.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" – написал он в официальном Telegram-канале.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 16:31 сообщил, что войска России ударили КАБом по Харькову.

"На эту минуту – без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, профильные службы выехали на место", – говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 15:10. В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для области.

Перед этим ведомство также предупреждало об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты атаковали КАБами отделение "Новой почты" в центре Харькова. Погиб работник почты, еще десять человек пострадали, в том числе ребенок восьми месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что наибольшей проблемой сегодня являются удары КАБами и ракетами. По его словам, Украина не может использовать Patriot для борьбы с КАБами, поскольку оккупанты выпускают значительно больше таких бомб ежемесячно, чем Запад производит ракет к Patriot.

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