Войска России днем 30 июня нанесли удар КАБом по Харькову, в городе прогремел взрыв. Под обстрелы попало отделение "Новой почты". Один человек погиб, пострадали еще девять, среди которых восьмимесячный ребенок. Девять человек, которые могли находиться на месте прилета, ищут.

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О взрыве в Харькове сообщили в 16:25. Как информировал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты попали в гражданское здание, там вспыхнул пожар.

"Попадание КАБа почти в центре города. В гражданское предприятие. На месте пожар. Есть раненые", – рассказал в свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов в 16:43.

В 16:59 Синегубов заявил, что вследствие обстрела КАБом горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.

"Среди пострадавших – ребенок восьми месяцев. На месте работают подразделения ГСЧС", – сообщил руководитель Харьковщины.

В 17:03 мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что из-за обстрела города погиб один человек, известно о восьми пострадавших. Обследование места удара продолжается.

Пожар на месте прилета был локализован, сообщил Синегубов на 17:08.

На месте прилета могло быть еще девять человек, их ищут, рассказал Синегубов "Суспільному".

По состоянию на 17:56 он сообщил, что количество пострадавших в Харькове выросло до девяти.

"Попадание было в терминал "Новой почты". Девять человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие – мужчины. Погиб мужчина – работник почтового отделения", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы ОВА, попадание было в автопарк. Уничтожены восемь автомобилей, десятки повреждены.

"Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться девять человек, их ищут", – рассказал чиновник.

Девять раненых находятся в больнице, сообщил Терехов по состоянию на 18:11. Семь человек, находившихся на месте попадания, не выходят на связь.

Предварительно, враг запустил КАБ с территории РФ примерно в 70 км от Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня РФ атаковала Дергачи Харьковской области. Вследствие обстрела пострадали два человека.

А днем ранее, 28 июня, враг нанес удар тремя КАБами по Циркунам Харьковской области. Тогда ранения получили восемь человек, также повреждена гражданска инфраструктура.

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