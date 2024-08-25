Россияне сбросили КАБы на поселок Сумской области: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупационные войска в воскресенье, 25 августа, ударили по населенному пункту Свеса Сумской области – враг сбросил управляемые авиабомбы прямо на жилой квартал поселка. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Офиса генерального прокурора. Россияне попали в пятиэтажку.

Преступление случилось около 15:00. Жертвами атаки войск России стали ехавшие на мотоцикле водитель и пассажирка. Двое жителей пятиэтажного дома получили ранения.

"По данным следствия, 25 августа 2024 около 15:00 враг, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросил управляемые авиационные бомбы на жилой квартал поселка Свеса Шосткинского района Сумской области", – сказано в сообщении.

"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры Сумской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в ОГП.

Напомним, что Сумы в День Независимости Украины, 24 августа, пережили российский авиационно-ракетный удар. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру облцентра, предварительно семь человек ранены.

В то же время утром 24 августа российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль на Сумщине. В машине находились супруги: 35-летний мужчина и его 34-летняя жена. Гражданские в результате удара погибли.

23 августа российские террористические войска ударили ракетами по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и города Глухов Шосткинского района Сумской области. Трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне нанесли удар баллистикой по городу Краматорск в Донецкой области. Целью вражеской ракеты стала гостиница: там пострадали журналисты-иностранцы, работающие на агентство Reuters. Шесть человек пострадали и один погиб.

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