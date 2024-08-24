Войска РФ нанесли удар по инфраструктуре Сум: первые детали

Сумы в День независимости Украины, 24 августа, пережили российский авиационно-ракетный удар. Враг атаковал инфраструктуру облцентра, предварительно, есть раненые.

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Взрывы местные жители слышали в районе 21:00 субботы. Областная военная администрация сообщила, что, по состоянию на 21:40, на месте работали все необходимые службы. "Последствия вражеской атаки уточняются", – сказано в Telegram-посте ОВА.

Когда РФ совершила атаку, в Сумах действовал режим тревоги. Пресс-служба попросила жителей реагировать на сирены.

"Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – обратились к украинцам представители местной власти.

Напомним: утром 24 августа российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль на Сумщине. В машине находились супруги: 35-летний мужчина и его 34-летняя жена. Гражданские в результате удара погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа российские террористические войска ударили ракетами по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и города Глухов Шосткинского района Сумской области. Трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения.

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