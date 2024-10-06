Россияне ночью и утром восемь раз атаковали Сумщину: Силы обороны сбили 5 'Шахедов'

Россияне не перестают атаковать Сумскую область: в небе над регионом ночью Силы обороны уничтожили пять российских "Шахедов". Кроме того, захватчики били по приграничью Сумщины с использованием FPV-дронов и КАБов.

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Ночью и утром 6 октября зафиксировано, по меньшей мере, восемь вражеских обстрелов. Подробности сообщили в Сумской областной военной администрации.

В течение ночи и до 8 часов утра 6 октября российские захватчики восемь раз атаковали пограничные и населенные пункты Сумщины.

"Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелы подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады", – уточнили в Сумской ОВА.

Там рассказали, что по Великописаревской громаде россияне нанесли удары FPV-дронами: раздались два взрыва.

В Миропольской громаде зафиксирован один удар FPV-дроном.

А по Белопольской громаде захватчики били из минометов (было слышно по меньшей мере три взрыва) и сбросили КАБ.

От российских КАБов страдала и Хотинская громада: там раздались три взрыва.

Кроме того, на Сумщину оккупанты ночью направили и "Шахеды". В результате напряженной боевой работы воины Сил обороны уничтожили в небе над регионом пять российских ударных дронов.

"Спасибо подразделениям ПВО Воздушных Сил, Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, пограничникам за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни!" – отметили в Сумской ОВА.

Напомним, в ночь на 6 октября россияне атаковали Одессу "Шахедами". В результате атаки пострадали складские помещения и грузовые автомобили, пострадал мужчина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также захватчики баллистическими ракетами повредили сухогруз гражданское судно: люди, к счастью, не пострадали.

Кроме того, в Сумской области враг сбросил взрывчатку на рейсовый автобус, пассажиры получили ранения.