Россияне ночью и утром восемь раз атаковали Сумщину: Силы обороны сбили 5 "Шахедов"
Россияне не перестают атаковать Сумскую область: в небе над регионом ночью Силы обороны уничтожили пять российских "Шахедов". Кроме того, захватчики били по приграничью Сумщины с использованием FPV-дронов и КАБов.
Ночью и утром 6 октября зафиксировано, по меньшей мере, восемь вражеских обстрелов. Подробности сообщили в Сумской областной военной администрации.
В течение ночи и до 8 часов утра 6 октября российские захватчики восемь раз атаковали пограничные и населенные пункты Сумщины.
"Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелы подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады", – уточнили в Сумской ОВА.
Там рассказали, что по Великописаревской громаде россияне нанесли удары FPV-дронами: раздались два взрыва.
В Миропольской громаде зафиксирован один удар FPV-дроном.
А по Белопольской громаде захватчики били из минометов (было слышно по меньшей мере три взрыва) и сбросили КАБ.
От российских КАБов страдала и Хотинская громада: там раздались три взрыва.
Кроме того, на Сумщину оккупанты ночью направили и "Шахеды". В результате напряженной боевой работы воины Сил обороны уничтожили в небе над регионом пять российских ударных дронов.
"Спасибо подразделениям ПВО Воздушных Сил, Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, пограничникам за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни!" – отметили в Сумской ОВА.
Напомним, в ночь на 6 октября россияне атаковали Одессу "Шахедами". В результате атаки пострадали складские помещения и грузовые автомобили, пострадал мужчина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами.
Также захватчики баллистическими ракетами повредили сухогруз гражданское судно: люди, к счастью, не пострадали.
Кроме того, в Сумской области враг сбросил взрывчатку на рейсовый автобус, пассажиры получили ранения.
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