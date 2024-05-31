Обоих выбросило из квартиры взрывом: оккупанты убили в Харькове мать и дочь

В ночь на 31 мая российские войска нанесли удар по многоэтажке в Новобаварском районе Харькова. Среди жертв российского удара – 69-летняя харьковчанка и ее 39-летняя дочь, оставшаяся переночевать в квартире матери.

Силой взрыва обоих выбросило из квартиры на улицу, одну из женщин родные не могут опознать – так сильно изувечено ее тело. Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Еще одно тело нашли на месте ракетного удара. Эта женщина пришла навестить свою маму и осталась на ночь. Ей было 39 лет. Мать погибшей жила как раз на пятом этаже, от которого ничего не осталось. Когда ударила ракета, женщину просто выбросило на улицу она отлетела на несколько десятков метров и ударилась в стену соседнего дома. Ее мать взрывной волной тоже вынесло во двор, там ее и нашли еще утром", – написал Болвинов в 14:59.

Старшую из двух женщин в морге опознал ее муж. А вот тело дочери было очень сильно изуродовано.

"Дочку, которая осталась ночевать, никто из родных пока опознать не может – слишком серьезные повреждения. Наши криминалисты уже начали ДНК исследования, чтобы подтвердить ее личность", – добавил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в полночь 31 мая военные РФ ударили пятью ракетами по Новобаварскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилую пятиэтажку. В результате удара полностью разрушены три верхних этажа дома.

По состоянию на 16:30 известно о по меньшей мере шести жертвах вражеского удара. При разборе завалов многоэтажки, кроме тел двух женщин, найдены останки трех мужчин, тело еще одного гражданского, мужчины 1959 года рождения, обнаружено неподалеку от разрушенного дома, на территории частного предприятия.

В результате вражеской атаки также пострадали 25 человек, среди которых двое детей, а также полицейская и медработник, прибывшие на помощь после первых прилетов.