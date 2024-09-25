Россияне обстреляли жилой район Краматорска: два человека погибли и по меньшей мере 19 ранены. Фото та відео

Страна-агрессор не прекращает обстреливать жилые районы Донбасса. На этот раз под атаку врага снова попал город Краматорск. Там двое погибших и по меньшей мере 19 пострадавших.

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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА. Уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту "Нарушения законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Среди раненых – трое детей. По данным следствия, 25 сентября 2024 года, в 15:40, российская армия нанесла авиаудары, предположительно "ФАБ-250" из УМПК по центральной части города Краматорска.

Целью оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура. В результате атаки врага по жилой застройке получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 2 гражданских. Еще 15 граждан получили ранения различной степени тяжести. В частности, травмированы трое несовершеннолетних. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Как добавил генпрокурор Андрей Костин, он лично побеседовал со полицейскими и спасателями.

"Поручил городской военной администрации и соответствующим службам оказать людям всю необходимую помощь. Держу процесс помощи пострадавшим и ликвидации последствий обстрелов на личном контроле", - отметил он.

Поисково-спасательная операция продолжается – под завалами, вероятно, могут находиться люди.

В многоквартирных жилых домах разбиты окна, двери, разрушены балконы. Также повреждены магазины, автомобили.

"Пока весь мир на сессии Генассамблеи ООН ищет пути к миру, Россия продолжает убивать невинных гражданских. Ежедневные атаки РФ на гражданскую и критическую инфраструктуру создают невозможные условия для жизни миллионов людей", – подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

Напомним, в ночь на 25 сентября россияне ударили КАБами по Запорожью. В результате атаки пострадали и разрушения.

Кроме того, российские захватчики с самого утра, 25 сентября, атакуют Херсон и область. Они сбросили КАБы по облцентру, в частности по культурному заведению, и атаковали ангар с сельскохозяйственной техникой в Белозерской громаде.

Также минувшей ночью россияне атаковали ряд регионов нашего государства ракетами разных типов и "Шахедами": всего на мирные города и села они направили 40 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 28 дронов-камикадзе и 4 управляемые авиационные ракеты.