Оккупанты ударили по Херсону и области: повреждено заведение культуры, есть пострадавшие. Фото и видео

Российские захватчики с самого утра атакуют Херсон и область. Они сбросили КАБы по облцентру, в частности, по культурному заведению, и атаковали ангар с сельскохозяйственной техникой в Белозерской громаде.

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Также Херсон и пригород оккупанты несколько раз атаковали дронами, ранены, также в результате вражеских авиаударов еще ночью 25 сентября пострадала женщина в Крещеновке. Подробности раскрыли в Херсонской областной и Херсонской городских военных администрациях, а также в прокуратуре Херсонщины.

Так, около 09:00 утра россияне сбросили на Днепровский район Херсона управляемые авиабомбы. Один из прилетов пришелся по заведению культуры, которое ранее уже было повреждено российскими ударами и с тех пор не работает.

"В соседних многоэтажках от взрывной волны вылетели окна", – отметил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, опубликовав видео с последствиями вражеского удара.

В результате атаки здание заведения культуры получило серьезные повреждения, там бушевал пожар. По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, на Днепровский район Херсона оккупанты сбросили два КАБ. Пострадавших, по предварительным данным, в результате этой атаки не было.

А вот после многочисленных ударов оккупантов по Херсону и пригороду дронами нескольким гражданским понадобилась медицинская помощь.

В частности, в облцентре около 10 утра ранений из-за сброса россиянами взрывчатки из БПЛА получил 63-летний мужчина: его доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями предплечья и ноги. Также пострадал 41-летний мужчина.

Также несколько сбросов взрывчатки с БпЛА оккупанты совершили по Антоновке, входящей в Херсонскую территориальную громаду.

В результате одной из атак пострадал 57-летний мужчина, у которого диагностировали обломочные ранения обеих ног. В момент атаки он находился на улице.

Еще один сброс оккупанты произвели около 10:30. В результате атаки в одну из херсонских больниц доставили 74-летнего жителя Антоновки, получившего взрывную травму, травмы ног и предплечья. Пострадавший на момент удара находился возле собственного дома.

А на месте медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который из-за атаки российского БПЛА получил взрывную травму и осколочное ранение руки.

Кроме того, в это утро российские войска, по данным Херсонской ОВА, атаковали с БпЛА ангар с сельскохозяйственной техникой в Белозерской громаде.

"Вследствие сброса взрывчатки с дрона повреждены два трактора, погрузчик, грузовик и комбайн. Также в помещении выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметили в Херсонской ОВА.

А ночью, около 00:19, россияне нанесли авиаудар по Крещеновке. Пострадавшая 62-летняя женщина, находившаяся в собственном доме, была госпитализирована.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отметили в Херсонской областной прокуратуре.

Напомним, в ночь на 25 сентября россияне ударили КАБами по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Также минувшей ночью россияне атаковали ряд регионов нашего государства ракетами разных типов и "Шахедами": всего на мирные города и села они направили 40 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 28 дронов-камикадзе и 4 управляемые авиационные ракеты.