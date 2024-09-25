Россияне ударили КАБами по Запорожью: есть пострадавшие и разрушения. Фото и видео

Вечером 24 сентября авиация государства-агрессора России выпустила по Запорожью КАБы. Пострадали по меньшей мере семь мирных жителей; есть разрушения.

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Серию взрывов подтвердил глава ОВА (ОГА) Иван Федоров в Telegram. По информации на 00:30 среды, 25 сентября, трое раненых находились в больнице. Четверо от госпитализации отказались.

Прилеты были в Коммунарском районе города, там из-за обстрела разрушены частные дома. Минимум один из них, судя по опубликованным фото, просто "снесло".

"Враг беспощадно терроризирует Запорожье", – написал Федоров и поделился фотографиями, сделанными на месте инцидента.

В Главном управлении Национальной полиции Запорожской области уточнили: оккупанты нанесли четыре удара в период с 21:30 до 21:52 вторника.

По состоянию на 23:45 было известно, что по меньшей мере трех потерпевших деблокировали из-под завалов.

Напомним, что 22 сентября страна-агрессор впервые атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Тогда ранения получили гражданские.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска Российской Федерации вечером 24 сентября обстреляли Покровск Донецкой области, предварительно, из артиллерии. Погибли двое гражданских мужчин 33 и 34 лет.

– Ранее того же дня, 24 сентября, российские оккупационные войска атаковали КАБами Константиновку Донецкой области. Погиб один человек, еще двое были ранены.

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