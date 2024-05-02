Россияне обстреляли село Новоосиново в Харьковской области: погиб пенсионер. Фото

Российские оккупационные войска вечером четверга, 2 мая, обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате атаки врага погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также подробности рассказали в Офисе генерального прокурора.

Обстрел оккупанты совершили около 19:00.

"В результате вражеского обстрела села Новоосиново Купянского района, который произошел в 19:00, на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина", – отметил Синегубов.

Также в результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки в селе.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следственные полиции делают все возможное для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, в четверг, 2 мая, российские военные преступники ударили КАБ по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. В результате атаки пострадали 9 человек, из которых 8 – дети.

Вечером 1 мая Россия ударила баллистикой по Одессе. После взрывов начался сильный пожар в сортировочном депо и в отделении Новой почты. Также полностью разрушено помещение, где базируется компания "Агромаркет", которая занимается растениями.

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