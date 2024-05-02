Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковской области: среди пострадавших – дети
В четверг, 2 мая, российские военные преступники ударили КАБами по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. В результате атаки пострадали 7 человек, из которых 6 – дети.
Четырем из них 8, 9, 14 и 16 лет. Также ранения получил мужчина 75 лет. О последствиях военного преступления сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте", – уточнил чиновник.
На месте обстрела работают профильные службы. Глава ГВА Дергачей Вячеслав Задоренко уточнил, что разрушения получили также частные дома.
Напомним, вечером 1 мая Россия ударила баллистикой по Одессе. После взрывов начался сильный пожар в сортировочном депо и в отделении Новой почты. Также полностью разрушено помещение, где базируется компания "Агромаркет", которая занимается растениями.
В результате атаки 14 человек получили преимущественно легкие ранения, одного человека госпитализировали.
Как сообщал OBOZ.UA:
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– Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что на Пасху больше всего рискуют подвергнуться российским обстрелам те регионы Украины, где нет достаточных ресурсов противовоздушной обороны.
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