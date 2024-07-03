Россияне обстреляли пригород Харькова: первые подробности

В среду, 3 июля, около 16 часов Харьков снова атаковали российские террористы. Они нанесли удар по жилому району города. Под завалами очутились дети.

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Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он предоставил предварительную информацию о последствиях вражеских обстрелов.

Первоначально мэр Харькова сообщил, что прилеты были в близком пригороде.

"Предварительно прилеты были в близком пригороде. Определение точной локации продолжается", - написал Терехов.

Но уже через несколько минут дополнил информацию, отметив, что враг ударил по самому городу, попав по жилым домам.

"Такие удары были по городу. Снова по району жилой застройки в Киевском районе... В результате вражеского удара по Харькову разрушены 2 частных дома", - написал Терехов.

По его информации, спасатели ГСЧС извлекли из-под руин одного ребенка, еще один ребенок находится под завалами.

Впоследствии поступила новая информация о пострадавших. Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на 16.45 известно о четырех пострадавших. Ранения и повреждения получили 8-летний мальчик, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина, их госпитализировали. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

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